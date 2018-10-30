Хищение автомобиля в Хабаровске оказалось «липовым»

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-30T11:42:30+03:00

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О хищении машины хабаровчанин сообщил в дежурную часть отдела полиции №6. Мужчина рассказал, что работает в такси. Пока он ждал клиента, во дворе дома по улице Воронежской не него напал неизвестный и под угрозой расправы отобрал транспортное средство стоимостью 170 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что этот автомобиль был участником дорожной аварии. Водитель с места ДТП скрылся. Инспекторы ГИБДД после оформления протокола поставили разбитую иномарку на штрафстоянку.

- Позже нашлись очевидцы, которые подтвердили, что автомобилем управлял именно заявитель, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Стражи правопорядка предложили таксисту пройти полиграф, но последний отказался. Он сообщил, что дал заведомо ложную информацию и хотел избежать ответственности за оставление места происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Заведомо ложный донос». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении 36-летнего ранее не судимого подозреваемого пока оставили на свободе под подписокй о невыезде.