В Комсомольске-на-Амуре грабители в масках из колготок позарились на платежный терминал

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-30T11:07:28+03:00

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Жителя Комсомольска-на-Амуре осудят за разбойное нападение на продуктовый магазин. Он и его приятель позарились на платежный терминал, который стоял в торговом зале. Решились они такую аферу будучи пьяными. Приятели даже додумались одеть маски из капроновых колготок и искренне надеялись, что их никто не найдет и не накажет. Но не тут-то было - пока они разбирались с оборудованием и обчищали магазин подъехали полицейские.

- Задержанные готовились к преступлению. Сначала они проверили, есть ли в магазине сигнализация, для этого запустили камнем в дверь. Позже они вернулись в масках и с топором. Чтобы забраться внутрь, они расширили отверстие в двери, образовавшееся после удара камнем. В магазине обвиняемый отсоединил с помощью топора платежный терминал и вынес его из магазина. Все тем же топором он разбил оборудование и достал кассету, в которой было чуть больше шести тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Фигуранты также прихватили два ящика бутылочного и баночного пива, еду и семь тысяч рублей выручки. Не побрезговали подозреваемые и мобильным телефоном, забытым продавщицей. В общей сложности злоумышленники похитили из магазина имущества больше чем на 60 тысяч рублей.

На выходе из торговой точки их встретили полицейские, прибывшие по сигналу сработавшей сигнализации. Один из фигурантов отбивался от полицейских с топором и даже поранил одного из стражей порядка. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. При вынесении приговора суд учтет и богатое криминальное прошлое одного из фигурантов, и алкогольное опьянение, и рецидив преступлений.