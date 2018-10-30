«Зеленый корм» фермеры Хабаровского края заготовили в полном объеме

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-30T12:24:02+03:00

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Уборочная компания набирает обороты в Хабаровском крае. Сою собирают аграрии Амурского, Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов. Пять сельхозпроизводителей показывают лучшие результаты по региону, а некоторые уже полностью завершили эти работы. Урожайность бобовых в хозяйстве превысила среднекраевой показатель.

- Также предприятия завершили заготовку сочных кормов, - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. - Это 30 тысяч тонн. С учетом прошлогодних остатков и заготовкой 2018 года, таких объемов будет вполне достаточно для питания крупнорогатого скота в течение всего зимнего периода.

Напомним, в этом году соей засеяли более 43 тысяч гектаров. По последним данным бобовые убраны на площади свыше 24 тысяч гектаров, намолочено более 35 тысяч тонн.