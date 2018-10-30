Хабаровчанка в свои 80 лет стала жертвой насильника

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-30T11:36:01+03:00

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В Хабаровском крае собираются судить 31-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании пенсионерки. Пожилая женщина имела неосторожность открыть дверь незнакомому мужчине, который напал на нее и надругался.

- Жительница Комсомольска-на-Амуре, которой на тот момент было уже 80 лет, рассказала, что в ее квартиру позвонил неизвестный. Он сказала, что ищет какую-то девушку. Потерпевшая ответила, что не знает о ком идет речь и поспешила закрыть дверь, однако нападающий действовал слишком активно, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Фигурант уголовного дела успел побывать во Владивостоке, а потом перебрался в район имени Полины Осипенко. Когда его задержали он всячески отрицал свою причастность, но против доказательств не пошел и в итоге сознался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.