Разработка проекта моста на Сахалин завершится в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-30T10:39:42+03:00

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В ноябре следующего года завершатся проектно-изыскательские работы по ж/д линии и перехода из Хабаровского края на Сахалин. Тогда станет понятно: что именно свяжет материк и остров - мост или тоннель.

Появится переход в самой узкой части Охотского моря между материком и островом - в (или над?) проливе Невельского. Однако это не означает, что будет возведен исключительно переход посреди девственной природы без сопутствующей минимальной инфраструктуры. Для начала необходимо обеспечить подъезд к мосту-тоннелю, в связи с этим будет построена железнодорожная линия протяженностью 585 километров, включая переход. По Хабаровскому краю дорога впервые свяжет станцию «Селихин» в Комсомольском районе и мыс Лазарев, по Сахалину она пройдет от станции «Погиби» до села Ныш.

- От «Селихин» до мыса Лазарев проектно-изыскательские работы полностью выполнены. Еще не приступили к инженерным изысканиям по территории Сахалинской области и по проливу Невельского. Для того, чтобы это провести, требуется крепкое основание для постановки судов, с которых можно бурить. Это мы считаем где-то первое полугодие 2019 года, - отметил кандидат технических наук Владимир Крапивин, начальник службы взаимодействия с заказчиком АО «Дальгипротранс».

На Сахалине от станции «Ныш» до Погиби изыскания проводятся пока с помощью спутниковых технологий. «Выход в поле» запланирован на ближайшее время.

По информации господина Крапивина, РЖД в этом году направила на опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры 3,5 миллиарда рублей. В том числе часть средств пошла на проектно-изыскательские работы ж/д линии и перехода.

Строительство ж/д линии и перехода планируется на 2021 год. Стоимость проекта 540 милоиардов рублей.

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