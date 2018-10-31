2018-10-31T03:29:22+03:00
Происшествия

У Хабаровска появится побратим в Белоруссии

На эту роль выбрали город Могилев
Ольга КИВА
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У Хабаровска появится побратим в БелоруссииУ Хабаровска появится побратим в БелоруссииФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске прошла встреча делегатов посольства Республики Беларусь с мэром краевой столицы. Во время встречи стороны обсудили планы культурного и туристического сотрудничества, а также договорились сделать один из белорусских городов побратимом Хабаровска. Гости предложили город Могилев.

- Этот город занимает третье место в Белоруссии после Минска и Гомеля по численности населения. Здесь проживают больше 380 тысяч человек. Кроме того, город, в котором очень развит промышленный комплекс, расположен на берегу Днепра. В Могилеве находится крупнейшее в Европе предприятие, изготавливающее полиэфирные волокна и нити, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Соглашение о признании белорусского города побратимом Хабаровска уже подготовили. Теперь осталось скрепить его подписями. Вопрос о том, где и когда это случится, еще решается.

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