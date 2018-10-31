2018-10-31T03:58:24+03:00
Общество

Женщины в Хабаровском крае сохранят право уйти на пенсию в 50 лет

Для этого нужно жить и работать на севере региона и быть матерью двоих детей
Ольга КИВА
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Женщины в Хабаровском крае сохранят право уйти на пенсию в 50 летЖенщины в Хабаровском крае сохранят право уйти на пенсию в 50 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Женщины, живущие и работающие на севере Хабаровского края, могут уйти на пенсию в 50 лет. Воспользоваться такой привилегии смогут жительницы региона, родившие двух детей. При этом страховой стаж должен быть не менее 20 лет, из которых 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных к ним местностях.

- С 2019 года право женщин на досрочную пенсию за полный северный стаж сохранится, однако возраст при этом будут ежегодно увеличивать с 50 до 55 лет. Для будущих пенсионерок, имеющих двух детей, возраст выхода на пенсию останется прежним, – отмечает Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю.

Льготой могут воспользоваться те, кто уже не проживает непосредственно на Севере. Обязательное условие при назначении пенсии - стаж должен быть выработан полностью.

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