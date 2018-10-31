Бдительные соседи помешали украсть гараж хабаровчанина

СЕГОДНЯ 04:12 2018-10-31T04:13:18+03:00

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Житель села Ракитное чуть не лишился гаража пока отсутствовал дома. На его имущество, по версии следствия, позарился 24 летний местный житель. Парень нигде не работает и, видимо хотел разжиться деньгами, раз пошел на преступление.

- Металлическая конструкция стоила примерно 33 тысячи рублей. Ради такого куша, задержанный нанял грузовик с краном. Ничего не подозревающий водитель выполнял свою работу, а бдительные соседи в это время вызвали полицейских, заподозрив неладное, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Парня задержали и завели на него уголовное дело по статье «Кража». За это правонарушение подозреваемый может угодить в тюрьму на срок до пяти лет. Расследование еще продолжается, а фигурант пока еще дышит вольным воздухом, находясь под подпиской о невыезде.