2018-10-31T04:13:18+03:00
Происшествия

Бдительные соседи помешали украсть гараж хабаровчанина

Похищенное злоумышленник собирался увезти на арендованном грузовом автомобиле
Ольга КИВА
Поделиться:
Бдительные соседи помешали украсть гараж хабаровчанинаБдительные соседи помешали украсть гараж хабаровчанинаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Житель села Ракитное чуть не лишился гаража пока отсутствовал дома. На его имущество, по версии следствия, позарился 24 летний местный житель. Парень нигде не работает и, видимо хотел разжиться деньгами, раз пошел на преступление.

- Металлическая конструкция стоила примерно 33 тысячи рублей. Ради такого куша, задержанный нанял грузовик с краном. Ничего не подозревающий водитель выполнял свою работу, а бдительные соседи в это время вызвали полицейских, заподозрив неладное, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Парня задержали и завели на него уголовное дело по статье «Кража». За это правонарушение подозреваемый может угодить в тюрьму на срок до пяти лет. Расследование еще продолжается, а фигурант пока еще дышит вольным воздухом, находясь под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровских детей прооперируют врачи из Пучона
Женщины в Хабаровском крае сохранят право уйти на пенсию в 50 лет
У Хабаровска появится побратим в Белоруссии
Погода в Хабаровске на 31 октября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снег
«Зеленый корм» фермеры Хабаровского края заготовили в полном объеме
Хищение автомобиля в Хабаровске оказалось «липовым»
Хабаровчанка в свои 80 лет стала жертвой насильника
В Комсомольске-на-Амуре грабители в масках из колготок позарились на платежный терминал
Разработка проекта моста на Сахалин завершится в 2019 году
В Хабаровском крае почтили память жертв политических репрессий
Госзакупщицу в Хабаровском крае обвиняют в хищении казенных денег
Свет вернулся в пять ранее обесточенных поселков в Хабаровском крае
Наркотический трафик перекрыли в Хабаровске
Пожилая хабаровчанка поплатилась жизнью за ругательства в адрес мужа
«Большой этнографический диктант» напишут в Хабаровском крае
Сельчанин из Хабаровского края плюнул в лицо судье