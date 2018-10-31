2018-10-31T05:45:31+03:00
Происшествия

Поездка на работу завершилась массовой аварией для хабаровчан

Среди участников ДТП есть пострадавшие
Ульяна КОСКИНА
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Поездка на работу завершилась массовой аварией для хабаровчанПоездка на работу завершилась массовой аварией для хабаровчанФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Скользкая дорога подвела хабаровских водителей. Как сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции, 30 октября около 8:00 утра на улице Тихоокеанской хозяйка легковой машины выбрала неправильную дистанцию со впереди идущим авто. После сильного столкновения последний отнесло на другую машину. В итоге участниками аварии стали пять автомобилей. Виновнице досталось больше всех. У нее растяжение связок, ушиб грудной клетки, закрытая черпономозговая травма и сотрясение головного мозга. Другие участники аварии не пострадали. Кроме того, некоторым владельцам придется раскошелиться на ремонт. У двоих не оказалось полиса ОСАГО.

- В октябре прошлого года, когда был снежный циклон, 30 процентов участников дорожного движение не переобулись во время, - сообщает Александр Баранов, старший инспектор по пропаганде ГИБДД Хабаровска. - В итоге все они оказались заложниками ситуации. Госавтоинспекция рекомендует владельцам транспортных средств в ближайшие дни поменять резину в соответствие с сезоном. Не забывать про правила безопасности на дороге. Соблюдать дистанцию и скоростной режим, не допускать резких маневров. Утром уже есть гололедица. Пешеходам нужно помнить, что при переходе проезжей части следует убедиться, что горит зеленый сигнал светофора, а водители остановились.

Инспекторы ГИБДД планируют привлекать к ответственность нерадивых водителей, которые используют зимнюю резину с большим износом. Если найдется несоответствие, придется заплатить штраф 500 рублей.

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