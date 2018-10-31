Хабаровских детей прооперируют врачи из Пучона

СЕГОДНЯ 04:43 2018-10-31T04:47:58+03:00

Самому маленькому пациенту, которого примут корейские специалисты всего четыре месяца

Изменить размер текста: A A

Четверо детей из Хабаровска отправятся на лечение в Корею. Юным пациентам требуется операция на сердце, которую готовы провести врачи из Пучона. Деньги на лечение ребят оплатят за счет благотворительного фонда.

Как сообщили в администрации города, корейские специалисты уже в 17 раз провели консультацию детей из краевой столицы, которым ранее уже была оказана помощь в Корее. Врачи принимали пациентов в детской городской клинической больнице имени В.М. Истомина. Одновременно с этим кардиологи осматривали детей с заболеваниями сердца.

Среди тех, кто отправится в Пучон, дети в возрасте от четырех месяцев до 13 лет. Ребята 5 ноября отбывают в Корею. В пути их будут сопровождать родители и врач-кардиолог из Хабаровска.

Напомним, за 16 лет в врачи из Кореи прооперировали 62 ребенка из Хабаровска.