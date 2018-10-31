«Белая птица» раскинет крылья на горнолыжном курорте Сахалина

СЕГОДНЯ 05:03 2018-10-31T06:59:53+03:00

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В Сахалинской области на базе отдыха «Горный воздух» построят развлекательный комплекс. Для реализации этого проекта уже нашли инвестора, которые готов вложить 175 миллионов рублей.

- По проекту здание представит собой образ большой белой птицы, раскинувшей «крылья» над вершиной горы. При строительстве предполагается использовать экологически чистые материалы, - сообщает пресс-служба Минвостокразвития. - Особое внимание уделят безопасности. Сейчас идет процесс получения в аренду земельного участка и разработка проектной и технической документаций.

Согласно проекту на территории появятся крытые и открытые террасы, летние детские игровые площадки, а также будет благоустроена территория с современной инфраструктурой. Она будет рассчитана в том числе и на обслуживание гостей с ограниченными возможностями. Сдадут комплекс в 2020 году.