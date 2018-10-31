2018-10-31T05:27:33+03:00
Происшествия

Комсомольчанку осудят за нелегальный транзит икры в Москву

Кроме женщины в незаконном бизнесе были ее муж и еще четыре подельника
Ольга КИВА
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Комсомольчанку осудят за нелегальный транзит икры в МосквуКомсомольчанку осудят за нелегальный транзит икры в МосквуФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Хабаровском крае пройдет суд над торговцами икрой и рыбой. Шестеро подельников продавали продукцию незаконно на территории Москвы. Схема была отработана и приносила колоссальные доходы. С 2013 по 2017 годы задержанные успели заработать приличную сумму денег. Последнюю изъятую у фигурантов партию икры специалисты оценили 19 миллионов рублей. Общей вес продукции составил больше тысячи килограммов.

- По версии следствия, организатором была бывшая жительница Комсомольска-на-Амуре, которая перебралась в Москву вместе с мужем. Четверо ее подельников на Дальнем Востоке выполняли каждый свою роль - одни скупали у браконьеров незаконно добытую икру, фасовали ее в тару и отправляли ее в Уссурийск. Там товар встречали другие члены группы и отправляли его поездом в Москву. В столице партию икры принимал супруг фигурантки, женщина руководила процессом и распределяла деньги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Фигурантка не стала отпираться и созналась в содеянном. Ее слова подтвердили собранные доказательства. Расследование уголовного дела, заведенного против задержанной и ее подельников, уже закончилось, материалы передают в суд.

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