Мусор в Хабаровске перерабатывают раздельно

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-31T06:12:02+03:00

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В Дальневосточной столице блогеры, журналисты, представители предприятий сферы ЖКХ и региональных властей посетили площадки, где используют раздельный сбор отходов. Одной из них стал микрорайон «Строитель». Аналогичная система по раздельному сбору отходов установлена и на территории арены «Ерофей». Также участников приняли в ООО «Полимер-ДВ». На предприятии хабаровчане не просто увидели, как происходит процесс переработки полимерного мусора, но и сами приняли в нем участие.

- Общественники смогли оценить эффективность работы системы раздельного сбора отходов в жилых кварталах и общественных местах, узнать об экологических рисках, - рассказал Владимир Сидоров, руководитель Всероссийского общества охраны природы.

На сегодняшний день организаторам проекта «Чистые берега Амура» поступило уже пять заявок на проектирование и установку систем раздельно сбора отходов. Ею можно оснастить каждый двор, главное – желание собственников. Всего в краевом центре около 50 точек по раздельному сбору мусора, там установлены контейнеры для пластиковых бутылок.