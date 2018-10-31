2018-10-31T06:11:31+03:00
Происшествия

Комсомольчанка арендовала несуществующий домик в Приморье

Женщина попалась на удочку мошенника, проживающего в Хабаровске
Ольга КИВА
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Комсомольчанка арендовала несуществующий домик в ПриморьеКомсомольчанка арендовала несуществующий домик в ПриморьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница города Юности оказалась жертвой мошенника, специализирующегося на аренде жилья. Потерпевшая обратилась за помощью к полицейским и рассказала, что ее обокрал неизвестный, который якобы сдавал домик в прибрежном поселке Приморского края.

- Объявление о сдаче заявительница нашла в интернете. С мнимым арендатором она заключила договор по электронной почте и оплатила 15 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом женщина поехала по указанному адресу, планируя провести чудные дни, но оказалось, что адрес фиктивный и дома никакого нет. Во время следствия выяснилось, что к афере причастен 50-летний хабаровчанин, уже имеющий судимости. В договоре он указал подложные данные и отключил телефон, как только получил деньги, но это не помешало полицейским найти злодея.

Против фигуранта завели уголовное дело по статье «Мошенничество», самого мужчину арестовали. Задержанному грозит наказание в виде лишения свооды на срок до пяти лет.

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