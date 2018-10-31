В Хабаровске выбрали потенциальные имена для аэропорта

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-31T07:01:16+03:00

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Воздушной гавани Хабаровска выбирают новое имя в рамках проекта «Великие имена России». Жители еще могут отправить свои идеи на сайт мероприятия. Пока в списке числится десять вариантов.

- В акции участвует не только Хабаровск, но и Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Магадан и другие города, в которых также ждут изменений. Накануне завершился второй этап конкурса «Великие имена России». В нем приняли участие почти 90 тысяч россиян, которые предложили разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. - 11 идей набрали по 500 и более голосов и добавлены к региональным спискам.

Третий этап стартует 31 октября. Специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября на сайте великиеимена.рф.