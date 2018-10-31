2018-10-31T06:34:59+03:00
Звезды

Хабаровские танцоры стали призерами Открытого чемпионата России в Москве

Вместе с ними на паркет вышли больше четырех тысяч танцевальных дуэтов из России и других стран
Ольга КИВА
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Хабаровские танцоры стали призерами Открытого чемпионата России в Москве ФОТО: ЦСБТ «Фантазия»Хабаровские танцоры стали призерами Открытого чемпионата России в Москве ФОТО: ЦСБТ «Фантазия»
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В Хабаровске отмечают очередную победу хабаровских танцоров. На сей раз ребята отличились в Открытом Чемпионате России по Москве. Конкурсанты-дальневосточники вышли обошли своих соперников из других стран и Российских регионов. На паркет во время турнира вышли больше четырех тысяч танцевальных дуэтов.

- Данила Мазур и Анастасия Полонская завоевали «бронзу» в латиноамериканской программе. Среди их конкурентов были более 250 пар. Опередить хабаровчан сумели только дуэты из Краснодара и Московской области. Матвей Деньщиков и Наталья Бриненко стали серебряными призерами в группе «Дети 1» (7-9 лет) в европейской программе и заняли шестое место в Гран-при ФТСАРР в детских группах, - рассказала Татьяна Снигур, директор ЦСБТ «Фантазия».

Сейчас хабаровские танцоры готовятся к первенству мира, которое стартуетв Испании 8 декабря. До состязания остался месяц. Готовится ребята будут с тренерами клуба. Также в рамках подготовки они встретятся с московскими специалистами.

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