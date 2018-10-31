2018-10-31T07:33:19+03:00
Происшествия

Авария в пригороде Хабаровска унесла жизнь водителя

Предварительно известно, что машина перевернулась и угодила в овраг с водой
Ольга КИВА
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Авария в пригороде Хабаровска унесла жизнь водителяАвария в пригороде Хабаровска унесла жизнь водителяФото: ДВРПСО МЧС России
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Вчера утром, 30 октября, случилась дорожная авария, которая унесла жизнь водителя. Происшествие случилось на острове Большой Уссурийский. Предварительно было известно, что в районе Осиновой речки - Бычихи перевернулся автомобиль и угодил в канаву. Можно было предположить, что водитель не справился с управлением, из-за это и случилась авария. Тело самого автовладельца обнаружили прибывшие спасатели.

- Специалисты осмотрели место происшествия. Они увидели опрокинувшуюся машину в овраге, наполненном водой. В салоне авто спасатели обнаружили бездыханное тело водителя. Доставать машину пришлось с помощью лебедки аварийно-спасательной машины, труп передали сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

На данный момент идет проверка инцидента. Правоохранителям предстоит установить причины дорожной аварии и обстоятельства произошедшего.

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