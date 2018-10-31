Пригород Комсомольска-на-Амура загрязняют сточными водами

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-31T08:19:01+03:00

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В городе Юности пресекли незаконный сброс сточных вод в реку Амур в черте поселка Ягодный. По данному факту межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка.

- Сотрудники надзорного органа выяснили, что виновным в ситуации оказалась компания теплоэнергетического комплекса, - сообщаили в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре. В рамках своей деятельности предприятие незаконно использовало реку Амур, тем самым, нарушая законодательства об охране водных объектов. К слову, разрешения на эти цели у руководства не было.

Природоохранный прокурор возбудил в отношении предприятия и его руководителя дела об административных правонарушениях. В частности, за самовольное занятие водного объекта или его части. Виновные заплатят штраф.

На данный момент предприятие получило разрешение на предоставлении водного объекта в пользование, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.