В Хабаровске выключили фонтан на набережной

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-31T08:00:08+03:00

Это сделали, чтобы законсервировать его до весны

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Самый крупный фонтан в Хабаровске, расположенный на набережной, готовят к зимовке. Его уже отключили от водоснабжения и сейчас проводят необходимые профилактические работы. Консервация объекта на зиму закончится на этой неделе. Расконсервация и торжественный запуск объекта продет весной , в период майских праздников.

- Однако набережная из-за закрытого фонтана не потеряет свое красоты и привлекательности. Здесь для горожан организуют уникальную вечернюю фотозону, которая будет сиять от ярких огней, - рассказали в КГУП «Недвижимость».

Кроме того, для гостей и жителей краевой столицы будет работать динамический светодиодный комплекс. Его запустят когда отметка на градуснике опустится ниже нуля. Огни зимнего фонтана будут двигаться, словно струи воды, в такт музыкальным композициям.