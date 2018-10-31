Машину хабаровчанки «навестили» автоворы

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-31T08:54:01+03:00

Они выбили боковое стекло и стащили ноутбук и личные вещи

Изменить размер текста: A A

Хабаровские полиции задержали подозреваемого в краже имущества из автомобиля. Ранее с заявлением обратилась жительница Центрального района. Она припарковала транспортное средство на неохраняемой стоянке около дома по улице Истомина. Утром владелица внедорожника обнаружила выбитое стекло, а в салоне не нашла ноутбука и личных вещей. Ущерб она оценила в сумму порядка 200 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего безработного жителя краевого центра, - сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. - Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, причем за совершение аналогичных преступлений. Задержанный сообщил, что похищенные вещи он продал случайному прохожему, а деньги потратил на себя любимого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Фигуранта заключили под стражу. Рецидивисту грозит лишения свободы сроком до пяти лет.