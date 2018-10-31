Казну Хабаровского края пополнили за счет гособлигаций

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-31T09:35:10+03:00

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В Хабаровском крае посчитали прибыль от размещения ценных бумаг на Московской бирже. Специалисты краевого министерства финансов объявили, что прибыль от финансовой операции составила более четырех миллиардов рублей.

- Полученные деньги планируют потратить на досрочное погашение ряда коммерческих кредитов, которые ранее в регионе брали на покрытие дефицита бюджета, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Ценные бумаги размещали на бирже впервые с 2005 года. Регион предложил семилетние облигации по ставке купона в девять процентов годовых. На данный момент размещение ценных бумаг приостановили, решив, что вырученных средств достаточно для выполнения поставленных задач. В краевом минифине подчеркнули, что размещение облигаций помогает оптимизировать долговую нагрузку на краевую казну.