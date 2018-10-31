Многодетная мать на Сахалине из ненависти спалила квартиру соседей

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-31T10:41:17+03:00

Огонь она развела у себя дома и скрылась, убедившись, что пламя перебирается в жилье пострадавших

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Сахалинская семья осталась без жилья и имущества из-за пожара. Виновницей в случившемся признали соседку — многодетную мать. Женщина выпила для храбрости, а потом подожгла вещи у себя дома. Она убедилась, что пламя распространяется на соседнюю квартиру и ретировалась из помещения.

- Виновницу задержали и завели уголовное дело. Ее обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества. На суде установили, что фигурантка частенько ссорилась с соседями. Как позже пояснила сама задержанная, сделала она это на почве личных неприязненных отношений с потерпевшей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Фигурантку отдали под суд. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы, но наказание назначили условное. Кроме этого, многодетную мать обязали заплатить почти 900 тысяч рублей в счет компенсации ущерба пострадавшим.

Приговор не вступил в законную силу.