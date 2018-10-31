Хабаровчане научат корейцев управляться с городским хозяйством

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-31T09:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровск с деловым визитом прибыли делегаты из Южной Кореи. В составе группы муниципальные служащие из Пучона, которым очень хочется посмотреть, как же в краевой столице управляются с городским хозяйством. Принимающая сторона в свою очередь готова присмотреться к опыту азиатских коллег.

- Делегаты из Азии пробудут в краевой столице пять дней. За это время для гостей организуют экскурсию на предприятие благоустройства, где покажут парк снегоуборочной техники. Также для корейских чиновников устроят экскурсию по городским теплицам «Горзеленстроя» и организуют встречу в центре социальной работы. Завершающим этапом станет обзорная прогулка по городу, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Во время своего пребывания корейские делегаты уже успели обсудить с представителями хабаровской мэрии некоторые вопросы обмена опытом в сфере благоустройства, озеленения и работы дорожных служб в зимний период.