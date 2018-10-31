2018-10-31T12:13:21+03:00
Происшествия

На кладбище в Комсомольске-на-Амуре завелся вор

У горожанина на погосте пропал мопед, в краже подозревают охранника
Ольга КИВА
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На кладбище в Комсомольске-на-Амуре завелся ворНа кладбище в Комсомольске-на-Амуре завелся ворФото: Алексей БУЛАТОВ
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Комсомольчанин лишился мопеда в районе городского кладбища. Мужчина проезжал мимо с погоста и пробил колесо, попросил кладбищенского сторожа присмотреть за транспортом, а сам отправился за запасной покрышкой. Когда мужчина вернулся с запасной деталью, мопеда на месте уже не было. Охранник уверял, что он тут ни при чем.

- Потерпевший обратился в полицию и просил помочь найти пропажу. Стражи порядка выполнили свою задачу и установили, что к происшествию причастен дежуривший здесь сотрудник охранного агентства. Выяснилось также, что сторож успел продать транспорт, а деньги от сделки потратил по своем усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Украденный мопед еще разыскивают, против задержанного возбудили уголовное дело, расследование которого еще продолжается. Максимально возможное наказание для фигуранта — это лишение свободы на срок до пяти лет. Пока подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

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