СЕГОДНЯ 01:18 2018-11-01T01:18:30+03:00

Погода в Хабаровске на 1 ноября 2018 года: днем до +11 градусов, без осадков Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Циклон больше не властвует в регионе, на большей его части сегодня ясно

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Следы непогоды практически полностью стёрлись с нашей территории. Циклон ушёл в Охотское море и поэтому на самом крайнем севере Хабаровского края могут пройти слабые осадки, а на побережье умеренный до сильного ветер. А так в целом по региону погода налаживается. Температурный фон растёт, как за счёт солнца, так и за счёт тропического тепла, которое принес с собой обширный антициклон.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +8+10.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11. Уровень Амура у краевого центра 40 см. В ближайшие два дня без существенных изменений. Температура воды 4,6 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +8+10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +8+10.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7. Уровень Амура у Города Юности 21 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6. Уровень Амура в устье реки 125 см.

В Охотске возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +1-1.