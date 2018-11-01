Пожар столярном цехе в Хабаровске: загорелись пиломатериалы на первом этаже

СЕГОДНЯ 03:26 2018-11-01T03:27:00+03:00

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В минувшие сутки, 31 октября, пожарные расчеты тушили пламя в здании мастерской в техникуме на улице Краснореченской. Возгорание случилось на первом этаже здания. По предварительной информации, горели пиломатериалы. К счастью, в это время в помещении не было людей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 20:05. На месте происшествия огнеборцы провели разведку помещений, и нашли очаг возгорания. Чтобы усмирить огненную стихию пожарным понадобилось почти полтора часа. За это время они локализовали пламя и выполнили проливку пиломатериалов. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания и виновного в сейчас устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Предварительно известно, что оборудование не пострадало, учебный процесс идет по графику.