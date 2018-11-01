Хабаровчанин обнаружил останки самолета 30-х годов

СЕГОДНЯ 04:26 2018-11-01T04:26:20+03:00

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Два двигателя, разбившегося в 30-х годах ХХ века самолета «Савоя С.55П», нашел житель Хабаровского края. Однако мужчина не торопился отдавать находку государству, решив присвоить их себе. В итоге детали доехали до Комсомольска-на-Амуре.

- Судебные приставы отправились в город Юности, чтобы розыскать имущество, - сообщила пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО. Сотрудники ведомства нашли нарушителя, который позже согласился указать место, где спрятаны двигатели. На данный момент останки изъяли и передали в Росимущество. Исполнительное производство закончилось.

Напомним, в июне 1935 года, гидросамолёт под управлением советского лётчика Александра Светогорова выполнял почтово-пассажирский рейс из Александровска-Сахалинского в Хабаровск. Из-за сложных метеоусловиях он столкнулся с горой, рухнул на землю и разбился. К месту катастрофы добирались, как минимум, 10 официальных поисковых экспедиций. На борту воздушного судна была крупная сумма денег и 157 килограммов почты. Спустя годы совершенно случайно самолет обануржил местный житель.