2018-11-01T04:57:26+03:00
Общество

Выпускникам хабаровского детдома помогут в воспитании детей

Услуги будут оказывать за счет грантовых денег
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Выпускникам хабаровского детдома помогут в воспитании детейВыпускникам хабаровского детдома помогут в воспитании детейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Детский дом №33 села Тополево выйграл грант, который собираются потратить на борьбу с социальным сиротством. За денежный приз боролись около 200 претендентов со всей страны. В итоге, программа «Дети счастливой семьи», представленная хабаровчанами, вошла в десятку лучших. На ее реализацию коллектив учреждения получит 720 тысяч рублей. В планах сотрудников выезжать во все поселения Хабаровского района, проводить обучающие семинары и тренинги, а также привозить специалистов для оказания психологической, юридической и дополнительной медицинской помощи.

- В Хабаровском районе около 40 семей, в которых один или оба родителя являются воспитанниками детского дома в Тополево. Главная задача проекта – поддержать такие молодые семьи и помочь в воспитании ребенка. Мамам и папам помогают одеждой, питанием и лекарствами для новорожденных, одиноким мамама предоставляют место в социальной гостиной, для малышей, которых не скем оставить, устраивают временный присмотр и уход, - рассказала Елена Федорова, директор детского дома №33.

Сейчас в Хабаровском крае 794 ребенка воспитываются в 25 детских домах и двух коррекционных школах-интернатах для детей-сирот. За последние три года из-за сокращения числа воспитанников в регионе закрыты восемь подобных учреждений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в подъезде многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре: из дома эвакуировали 19 человек
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасиловании
В День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогах
Капсульные мусоросборники пользуются спросом у хабаровчан
«Черных лесорубов» застали врасплох в Хабаровском крае
Хабаровские детдомовцы выберут свою будущую специальность в «Атласе профессий»
В Хабаровском крае нелегалы из Поднебесной снова попались с незаконным уловом
Китайцев заинтересовала природа Хабаровского края
Строительный кооператив в Хабаровском крае нажился на доверчивых дольщиках
Хабаровчанин обнаружил останки самолета 30-х годов
Юные тхэквондисты из Хабаровска опробуют электронные шлемы, жилеты и футы
Пожар столярном цехе в Хабаровске: загорелись пиломатериалы на первом этаже
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2018 года: днем до +11 градусов, без осадков