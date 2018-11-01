Выпускникам хабаровского детдома помогут в воспитании детей

СЕГОДНЯ 04:56 2018-11-01T04:57:26+03:00

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Детский дом №33 села Тополево выйграл грант, который собираются потратить на борьбу с социальным сиротством. За денежный приз боролись около 200 претендентов со всей страны. В итоге, программа «Дети счастливой семьи», представленная хабаровчанами, вошла в десятку лучших. На ее реализацию коллектив учреждения получит 720 тысяч рублей. В планах сотрудников выезжать во все поселения Хабаровского района, проводить обучающие семинары и тренинги, а также привозить специалистов для оказания психологической, юридической и дополнительной медицинской помощи.

- В Хабаровском районе около 40 семей, в которых один или оба родителя являются воспитанниками детского дома в Тополево. Главная задача проекта – поддержать такие молодые семьи и помочь в воспитании ребенка. Мамам и папам помогают одеждой, питанием и лекарствами для новорожденных, одиноким мамама предоставляют место в социальной гостиной, для малышей, которых не скем оставить, устраивают временный присмотр и уход, - рассказала Елена Федорова, директор детского дома №33.

Сейчас в Хабаровском крае 794 ребенка воспитываются в 25 детских домах и двух коррекционных школах-интернатах для детей-сирот. За последние три года из-за сокращения числа воспитанников в регионе закрыты восемь подобных учреждений.