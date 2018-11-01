2018-11-01T05:29:54+03:00
Общество

Строительный кооператив в Хабаровском крае нажился на доверчивых дольщиках

Деньги с покупателей квартир собрали, но дальше фундаментных работ стройка не пошла
Ольга КИВА
Поделиться:
Строительный кооператив в Хабаровском крае нажился на доверчивых дольщикахСтроительный кооператив в Хабаровском крае нажился на доверчивых дольщикахФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае будут удить руководителя строительного кооператива, обвиняемого в растрате и присвоению чужих денег. По версии следствия, мужчина собрал с покупателей квартир больше 15 миллионов рублей, а стройку не то, чтобы не закончил, толком и не начинал. По факту, на месте будущего здания только возвели фундамент. Позже его пришлось осматривать с помощью водолазов, потому что основание было затоплено.

- Расследование началось с заявления местного жителя, который жаловался на строительный кооператив. Потерпевший рассказал, что организации он оплатил больше миллиона рублей, но долгожданную квартиру получить не может, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время следствия выяснилось, что жилплощадь потерпевшего продали другому человеку, причем сделали это еще до того, как мужчина заключил договор с кооперативом. Некоторое время спустя удалось установить причастность руководителя фирмы к еще шести аналогичным преступлениям. В конечном итоге количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Все они оплатили строительство жилого дома, но жилье так и не получили.

Руководителя кооператива задержали, а на его имущество наложили арест. Два его автомобиля, оружие и два земельных участка общей стоимостью восемь миллионов рублей будут проданы по решению суда.

Задержанному предъявили обвинение в мошенничестве, присвоении и растрате. Расследование уголовного дела уже закончилось. Материалы уже передали в суд. Максимально возможное наказание для фигуранта — это лишение свободы на срок до 10 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в подъезде многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре: из дома эвакуировали 19 человек
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасиловании
В День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогах
Капсульные мусоросборники пользуются спросом у хабаровчан
«Черных лесорубов» застали врасплох в Хабаровском крае
Хабаровские детдомовцы выберут свою будущую специальность в «Атласе профессий»
В Хабаровском крае нелегалы из Поднебесной снова попались с незаконным уловом
Китайцев заинтересовала природа Хабаровского края
Выпускникам хабаровского детдома помогут в воспитании детей
Хабаровчанин обнаружил останки самолета 30-х годов
Юные тхэквондисты из Хабаровска опробуют электронные шлемы, жилеты и футы
Пожар столярном цехе в Хабаровске: загорелись пиломатериалы на первом этаже
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2018 года: днем до +11 градусов, без осадков