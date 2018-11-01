Строительный кооператив в Хабаровском крае нажился на доверчивых дольщиках

СЕГОДНЯ 05:29 2018-11-01T05:29:54+03:00

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В Хабаровском крае будут удить руководителя строительного кооператива, обвиняемого в растрате и присвоению чужих денег. По версии следствия, мужчина собрал с покупателей квартир больше 15 миллионов рублей, а стройку не то, чтобы не закончил, толком и не начинал. По факту, на месте будущего здания только возвели фундамент. Позже его пришлось осматривать с помощью водолазов, потому что основание было затоплено.

- Расследование началось с заявления местного жителя, который жаловался на строительный кооператив. Потерпевший рассказал, что организации он оплатил больше миллиона рублей, но долгожданную квартиру получить не может, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время следствия выяснилось, что жилплощадь потерпевшего продали другому человеку, причем сделали это еще до того, как мужчина заключил договор с кооперативом. Некоторое время спустя удалось установить причастность руководителя фирмы к еще шести аналогичным преступлениям. В конечном итоге количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Все они оплатили строительство жилого дома, но жилье так и не получили.

Руководителя кооператива задержали, а на его имущество наложили арест. Два его автомобиля, оружие и два земельных участка общей стоимостью восемь миллионов рублей будут проданы по решению суда.

Задержанному предъявили обвинение в мошенничестве, присвоении и растрате. Расследование уголовного дела уже закончилось. Материалы уже передали в суд. Максимально возможное наказание для фигуранта — это лишение свободы на срок до 10 лет.