2018-11-01T06:02:11+03:00
Общество

Китайцев заинтересовала природа Хабаровского края

Больше всего азиатские специалисты интересовались амурским тигром
Ульяна КОСКИНА
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Китайцев заинтересовала природа Хабаровского краяКитайцев заинтересовала природа Хабаровского краяФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Большая территория заказника и богатое биоразнообразие вызвали интерес гостей из китайского заповедника. Для посетителей из Поднебесной подготовили презентацию, каждый слайд которойбурно обсуждали обе стороны встречи. Больше всего гостей заинтересовал амурский тигр. Как оказалось, в китайском заповеднике «Дацзяхэ» ведется подобная работа с хищниками. Гости сразу предложили обмениваться информацией, чтобы выяснить, какие тигры и по каким коридорам заходят на сопредельные территории.

- Мы выполняем схожие задачи, поэтому сотрудничество будет полезно, - отметил Тэн Хуазюнь, заместитель начальника Управления Хэйлунцзнского природного заповедника провинциального значения «Дацзяхэ». - В китайском заказнике проходят различные экологические праздники, как и в Хабаровском крае.

В заключение встречи стороны подписали протокол о сотрудничестве «Заповедного Приамурья» и природного заповедника «Дацзяхэ». Следующая встреча намечена на декабрь, тогда то и заключат еще один договор и разработают план совместных работ на будущий год.

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