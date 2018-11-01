2018-11-01T07:32:05+03:00
Происшествия

«Черных лесорубов» застали врасплох в Хабаровском крае

Мужчины успели нарубить деревьев на 14 миллионов рублей
Ольга КИВА
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«Черных лесорубов» застали врасплох в Хабаровском крае«Черных лесорубов» застали врасплох в Хабаровском краеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Большехецирском заповеднике Хабаровского края задержали с поличным нелегальных дровосеков. Подозреваемые незаконно совершили вырубку деревьев породы ясень и дуб, объемом свыше 50 кубических метров. По предварительным данным, в деле были замешаны двое граждан, которых н данный момент уже задержали. Разрешительных документов на такой вид деятельность у них при себе не было.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, на месте противоправной деятельности сотрудники обнаружили лесозаготовительную технику, бензопилы и стволы зеленых насаждений. Общая сумма ущерба, причиненная государственному лесному фонду, составила более 14 миллионов рублей.

Против нарушителей возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». На данный момент разбирательства пока еще идут.

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