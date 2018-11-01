В Хабаровском крае нелегалы из Поднебесной снова попались с незаконным уловом

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-01T08:17:09+03:00

Рыбаки пытались сбежать, но у них ничего не получилось

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В Хабаровском крае поймали рыбаков и Поднебесной, у которых не было ни разрешения на вылов рыбы, ни документов о пересечении государственной границы. Бедолаги просто приплыли и соседней страны половить рыбку и, видимо, не сильно переживали насчет того, что нарушают закон.

- Двое мужчин приплыли на лодке. Они спокойно рыбачили пока не заметили сторожевые катера. Задержанные как могли старались уйти от российских пограничников, но не смогли. Пути для отхода нарушителей были перекрыты и фигурантам ничего не оставалось, как сдаться правоохранителям, - рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Лодку остановили у берега реки в 800 метрах от линии государственной границы. Рыбаки-иностранцы к тому времени уже осознали, что натворили, и, наверное, поэтому особо не сопротивлялись. Разбирательство по поводу этого инцидента еще продолжается.