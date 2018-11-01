В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасиловании

СЕГОДНЯ 08:39 2018-11-01T08:39:13+03:00

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В Хабаровком крае ищут мужину, который может быть причастен к совершению двух сексуальных преступлений в отношении женщин. По версии следствия, 28 октября этого года 42-летний гражданин взял силой молодую девушку. Через три дня он совершил аналогичное преступление. Оба просшествия случились в Ванинском районе.

- На данный момент проводятся масштабные мероприятия по задержанию злоумышленника. - Следователи просят жителей посодействовать в этом вопросе, - говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю. Если вы пострадали от противоправных действий этого мужчины, либо владеете любой информацией о местонахождении подозреваемого необходимо сообщить в следственный отдел по Ванинскому району или телефонам: 8 (42137) 7-15-50, 8-965-675-65-58, 02. Конфиденциальность гарантирована.

По данным фактам возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».