2018-11-01T08:39:13+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасиловании

Пока на счету фигуранта два эпизода
Ульяна КОСКИНА
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В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасилованииВ Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасилованииФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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В Хабаровком крае ищут мужину, который может быть причастен к совершению двух сексуальных преступлений в отношении женщин. По версии следствия, 28 октября этого года 42-летний гражданин взял силой молодую девушку. Через три дня он совершил аналогичное преступление. Оба просшествия случились в Ванинском районе.

- На данный момент проводятся масштабные мероприятия по задержанию злоумышленника. - Следователи просят жителей посодействовать в этом вопросе, - говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю. Если вы пострадали от противоправных действий этого мужчины, либо владеете любой информацией о местонахождении подозреваемого необходимо сообщить в следственный отдел по Ванинскому району или телефонам: 8 (42137) 7-15-50, 8-965-675-65-58, 02. Конфиденциальность гарантирована.

По данным фактам возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».

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