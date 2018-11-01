Хабаровский таксист получил в качестве оплаты лекарство вместо денег

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-01T10:04:50+03:00

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Хабаровчанин задержан по подозрению в краже лекарства. В аптеку мужчина зашел под видом покупателя. Когда провизор достала с витрины препарат, фигурант неожиданного выхватил его из рук сотрудницы и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил более двух тысяч рублей.

- Спустя несколько часов полицейские задеражали 29-летнего безработного жителя краевого центра, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровску. - Как оказалось, лекарство он отдал водителю такси в качестве оплаты за поездку. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Кроме того, не так давно он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за мошенничество.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание в этом случае - это лишение свободы на срок до четырех лет. До вынесения приговора подозреваемый будет находиться под стражей.