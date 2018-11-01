В День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогах

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-01T08:04:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Четвертого ноября в России отмечают ежегодный государственный праздник - День народного единства - в этом году он выпадает на выходные дни, поэтому отдыхать вся страна будет и в понедельник, пятого ноября. Тем не менее четвертого числа, в воскресенье, с 9 утра до 12 дня жители города Юности пройдут по улицам праздничным шествием.

- В связи с этим движение всех видов транспорта по проспекту Мира в границах от площади Металлургов до улицы Аллея Труда и по улице Аллея Труда от проспекта Мира до проспекта Интернационального будет временно ограниченно, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на Амуре.

Всех горожан приглашают присоединиться к праздничным мероприятиям. Среди участников уже заявлены сотрудники местных организаций и социальных учреждений, студенты, рабочая молодежь, а также ветераны.