2018-11-01T08:04:40+03:00
Общество

В День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогах

Причиной тому - шествие, устраиваемое горожанами в честь праздника
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогахВ День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогахФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Четвертого ноября в России отмечают ежегодный государственный праздник - День народного единства - в этом году он выпадает на выходные дни, поэтому отдыхать вся страна будет и в понедельник, пятого ноября. Тем не менее четвертого числа, в воскресенье, с 9 утра до 12 дня жители города Юности пройдут по улицам праздничным шествием.

- В связи с этим движение всех видов транспорта по проспекту Мира в границах от площади Металлургов до улицы Аллея Труда и по улице Аллея Труда от проспекта Мира до проспекта Интернационального будет временно ограниченно, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на Амуре.

Всех горожан приглашают присоединиться к праздничным мероприятиям. Среди участников уже заявлены сотрудники местных организаций и социальных учреждений, студенты, рабочая молодежь, а также ветераны.

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