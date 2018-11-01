Пожар в подъезде многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре: из дома эвакуировали 19 человек

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-01T08:57:38+03:00

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Сегодня ночью, 1 ноября, пожарные расчеты тушили пожар в многоквартирнике на улице Копылова. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы города сообщили очевидцы. Через шесть минут после звонка огнеборцы уже были на месте и приступили к тушению.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие пожарные обнаружили, что густой черный дым идет из подвала. Дом был коридорного типа и поэтому дым распространялся по этажам очень быстро. Во время осмотра помещений огнеборцы обнаружили людей, которых срочно эвакуировали. Всего спасенных было 19 человек. Еще 98 жильцов вышли на воздух самостоятельно.

Усмирить пламя было сложно из-за тлеющего на трубах утеплителя и горячих покрышек. Как выяснилось позже в подвале также выгорел мусор и доски. Когда огнеборцы потушили пожар, на всякий случай еще проверили помещения на первом этаже, под которыми случился пожар. Погибших и пострадавших нет, за медицинской помощью никто из жильцов не обращался. Причины возгорания и виновных сейчас устанавливают.