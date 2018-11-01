2018-11-01T08:57:38+03:00
Происшествия

Пожар в подъезде многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре: из дома эвакуировали 19 человек

Прибывшие огнеборцы обнаружили, что густой черный дым шел из подвала
Ольга КИВА
Поделиться:
Пожар в подъезде многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре: из дома эвакуировали 19 человекПожар в подъезде многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре: из дома эвакуировали 19 человекФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, 1 ноября, пожарные расчеты тушили пожар в многоквартирнике на улице Копылова. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы города сообщили очевидцы. Через шесть минут после звонка огнеборцы уже были на месте и приступили к тушению.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие пожарные обнаружили, что густой черный дым идет из подвала. Дом был коридорного типа и поэтому дым распространялся по этажам очень быстро. Во время осмотра помещений огнеборцы обнаружили людей, которых срочно эвакуировали. Всего спасенных было 19 человек. Еще 98 жильцов вышли на воздух самостоятельно.

Усмирить пламя было сложно из-за тлеющего на трубах утеплителя и горячих покрышек. Как выяснилось позже в подвале также выгорел мусор и доски. Когда огнеборцы потушили пожар, на всякий случай еще проверили помещения на первом этаже, под которыми случился пожар. Погибших и пострадавших нет, за медицинской помощью никто из жильцов не обращался. Причины возгорания и виновных сейчас устанавливают.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске заработал переезд через реку на улице Листопадной
В Хабаровском крае поддержат производителей козьего молока
Комсомольский хлебозавод пытаются спасти от банкротства
Полицейские в Биробиджане отказались искать два миллиона рублей
Житель Комсомольска получил 8 лет тюрьмы за нападение на воспитателя
Хабаровский таксист получил в качестве оплаты лекарство вместо денег
В Комсомольске-на-Амуре посчитали, сколько врачей не хватает в больницах
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасиловании
В День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогах
Капсульные мусоросборники пользуются спросом у хабаровчан
«Черных лесорубов» застали врасплох в Хабаровском крае
Хабаровские детдомовцы выберут свою будущую специальность в «Атласе профессий»
В Хабаровском крае нелегалы из Поднебесной снова попались с незаконным уловом
Китайцев заинтересовала природа Хабаровского края
Строительный кооператив в Хабаровском крае нажился на доверчивых дольщиках
Выпускникам хабаровского детдома помогут в воспитании детей
Хабаровчанин обнаружил обломки самолета 30-х годов
Юные тхэквондисты из Хабаровска опробуют электронные шлемы, жилеты и футы
Пожар столярном цехе в Хабаровске: загорелись пиломатериалы на первом этаже
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2018 года: днем до +11 градусов, без осадков