Житель Комсомольска получил 8 лет тюрьмы за нападение на воспитателя

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-01T10:25:03+03:00

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Жестокое нападение комсомольчанин совершил, будучи изрядно нетрезвым, что, конечно, ничуть не уменьшает его вины. Следствие установило, что в марте этого года обвиняемый набросился на воспитателя Детского дома №34 - подкараулив женщину на Московском проспекте, нападавший толкнул ее на землю, а после того, как воспитательница упала, нанес ей не менее семи ударов палкой по голове. После этого грабитель вырвал из рук своей жертвы сумочку и скрылся.

- Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, финансовый ущерб от действий нападавшего составил 6500 рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Подозреваемого задержали и предъявили обвинение по статье «Разбой» УК РФ.

В ходе следствия вина мужчины была полностью доказана, несмотря на то, что сам обвиняемый признал ее лишь частично и от дачи показаний отказался. Суд поддержал государственное обвинение и признал комсомольчанина виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.