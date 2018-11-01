Полицейские в Биробиджане отказались искать два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-01T11:01:22+03:00

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Жителя Биробиджана подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. От действий злоумышленника пострадали несколько человек. Как оказалось, мужчина заранее втерся в доверие своим жертвам, а во время гражданско-правовой сделки незаконно распорядился имуществом двух женщин. Ущерб составил более двух миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной области, по данному факту пострадавшие обратились за помощью в полицию еще в июле этого года. Женщины заявили о хищении их денежных средств. Однако следователи не увидели в этом признаков преступления и отказали в расследовании.

Такое решение местного прокурора не устроило. Во время личного приема граждан он потребовал организовать проверку по данному факту. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Прокуратура взяла вопрос под свой контроль.