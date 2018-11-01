2018-11-01T11:31:16+03:00
Общество

Комсомольский хлебозавод пытаются спасти от банкротства

Как вариант предприятие собираются модернизировать, вложив в него 40 миллионов рублей
Ольга КИВА
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Комсомольский хлебозавод пытаются спасти от банкротстваКомсомольский хлебозавод пытаются спасти от банкротстваФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае обсудили сложное положение «Хлебозавода №3». Финансовое положение предприятия проанализировали специалисты краевого министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. По предварительным итогам заседания, известно, что есть договоренности с газораспределительной компанией. Поставщиков услуг удалось уговорить не отключать подачу голубого топлива на хлебозаводе.

- В правительстве региона ратуют за то, чтобы сохранить завод. Здесь есть производственные площадки, которые на данный момент не используются, но могли бы приносить доход, - говорит Николай Крецу, исполняющий обязанности министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края.

Также известно, что 100 процентов акций предприятия принадлежит администрации Комсомольска-на-Амуре. Хлебозавод способен обеспечить своей продукцией горожан лишь на 15 процентов. Специалисты полагают, что изменить ситуацию можно, если модернизировать предприятие. По предварительным оценкам на это придется потратить примерно 40 миллионов рублей. В этом направлении перспективы уже увидели производители из соседнего Приморского края.

Также на совещании отметили, если предприятие закроется, то предприниматели готовы увеличить объемы производства и на 100 процентов закрыть потребность города в хлебе. Стоимость готового продукта при этом останется на прежнем уровне.

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