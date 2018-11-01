В Хабаровском крае поддержат производителей козьего молока

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-01T12:04:03+03:00

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Накануне одно из таких фермерских хозяйств победило на конкурсе идей и проектов «Дальневосточный гектар». По мнению его владельца Игоря Даниленко, Дальний Восток для разведения коз хорош тем, что спрос на продукцию есть, а ниша пока никем не занята, поэтому в ближайшие пять лет фермер планирует получить статус племенного репродуктора и создать дальневосточную франшизу «Козоводческая ферма».

- Одной из основных проблем был поиск средств на развитие фермы - такой меры поддержки в Хабаровском крае не существовало, да и коз никто ранее массово не разводил, - рассказал Игорь Даниленко. - Однако после моей презентации на Восточном экономическом форуме, поддержку молочного животноводства в Хабаровском крае с 2019 года распространят и на козоводческие хозяйства.

Таким образом, проекты по молочному козоводству на «дальневосточных гектарах» смогут получить грантовую поддержку на сумму до 30 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-службе минвостокразвития, козоводство - это действительно перспективное направление, поскольку чтобы обеспечить молоком всего лишь пять процентов местного населения, необходимо стадо в десять тысяч коз, что открывает огромные перспективы перед будущими заводчиками.