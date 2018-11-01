2018-11-01T12:04:03+03:00
Общество

В Хабаровском крае поддержат производителей козьего молока

Для козоводчесских ферм предусмотрены гранты до 30 миллионов рублей
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае поддержат производителей козьего молока. Фото: МинвостокразвитияВ Хабаровском крае поддержат производителей козьего молока. Фото: Минвостокразвития
Изменить размер текста:

Накануне одно из таких фермерских хозяйств победило на конкурсе идей и проектов «Дальневосточный гектар». По мнению его владельца Игоря Даниленко, Дальний Восток для разведения коз хорош тем, что спрос на продукцию есть, а ниша пока никем не занята, поэтому в ближайшие пять лет фермер планирует получить статус племенного репродуктора и создать дальневосточную франшизу «Козоводческая ферма».

- Одной из основных проблем был поиск средств на развитие фермы - такой меры поддержки в Хабаровском крае не существовало, да и коз никто ранее массово не разводил, - рассказал Игорь Даниленко. - Однако после моей презентации на Восточном экономическом форуме, поддержку молочного животноводства в Хабаровском крае с 2019 года распространят и на козоводческие хозяйства.

Таким образом, проекты по молочному козоводству на «дальневосточных гектарах» смогут получить грантовую поддержку на сумму до 30 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-службе минвостокразвития, козоводство - это действительно перспективное направление, поскольку чтобы обеспечить молоком всего лишь пять процентов местного населения, необходимо стадо в десять тысяч коз, что открывает огромные перспективы перед будущими заводчиками.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске заработал переезд через реку на улице Листопадной
Комсомольский хлебозавод пытаются спасти от банкротства
Полицейские в Биробиджане отказались искать два миллиона рублей
Житель Комсомольска получил 8 лет тюрьмы за нападение на воспитателя
Хабаровский таксист получил в качестве оплаты лекарство вместо денег
В Комсомольске-на-Амуре посчитали, сколько врачей не хватает в больницах
Пожар в подъезде многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре: из дома эвакуировали 19 человек
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасиловании
В День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогах
Капсульные мусоросборники пользуются спросом у хабаровчан
«Черных лесорубов» застали врасплох в Хабаровском крае
Хабаровские детдомовцы выберут свою будущую специальность в «Атласе профессий»
В Хабаровском крае нелегалы из Поднебесной снова попались с незаконным уловом
Китайцев заинтересовала природа Хабаровского края
Строительный кооператив в Хабаровском крае нажился на доверчивых дольщиках
Выпускникам хабаровского детдома помогут в воспитании детей
Хабаровчанин обнаружил обломки самолета 30-х годов
Юные тхэквондисты из Хабаровска опробуют электронные шлемы, жилеты и футы
Пожар столярном цехе в Хабаровске: загорелись пиломатериалы на первом этаже
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2018 года: днем до +11 градусов, без осадков