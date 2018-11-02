В Хабаровске зальют 72 хоккейных коробки

СЕГОДНЯ 02:45 2018-11-02T02:45:30+03:00

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На дворе ноябрь - самое время подумать об уличных видах спорта в холодный период, один из которых, несомненно, - игра в хоккей. Накануне в администрации города решили, что в этом году в Хабаровске зальют 72 хоккейные коробки. В Индустриальном районе появится 28 дворовых катков, в Центральном - семь, в Краснофлотском - 17, в Кировском районе - шесть таких коробок, а в Железнодорожном районе - 14.

- Предварительно специалисты администрации объехали каждую из этих площадок и оценили состояние бортов, сетки, ворот и нанесенной на ограждение символики, - рассказал Алексей Подгорный, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту. - Конечно, недочеты, которые предстоит устранить управляющим организациям, есть, но в целом отрадно, что горожане понимают важность создания во дворах катков, которые зимой становятся излюбленным местом для детей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, помимо дворовых, конечно же, будут залиты и большие катки на стадионах «Юность», «Заря» и «Нефтяник», а также ряд площадок для катания на коньках организуют в парках, возле учреждений культуры и образования в разных районах города.

СПРАВКА КП:

Заливка и содержание в течение зимы одной хоккейной коробки в среднем обходится в 16 тысяч рублей. Как правило, сумма делится поровну между всеми собственниками многоквартирного дома, во дворе которого установлена такая площадка.