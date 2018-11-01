2018-11-01T13:10:15+03:00
Общество

В Хабаровске заработал переезд через реку на улице Листопадной

Старый мост через речку Правая Березовая пришел в негодность, а новый планируют возвести только в следующем году
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске заработал переезд через реку на улице ЛистопаднойВ Хабаровске заработал переезд через реку на улице ЛистопаднойФото: Администрация Хабаровска
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Пока же местным жителям придется довольствоваться временным переездом - на его обустройство городские власти затратили 11 миллионов рублей и чуть меньше месяца по времени. Изначально сроки сдачи были запланированы на пятое ноября, однако побывавший на стройке мэр города Сергей Кравчук потребовал сократить эти сроки и запустить движение второго ноября, но подрядчики смогли сдать переезд даже раньше обозначенного градоначальником времени.

- Это было достигнуто благодаря профессиональному мастерству подрядной организации и ответственности тех строителей, которые работали круглосуточно, чтобы хоть как-то сократить неудобства жителям микрорайона, - отметил начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо. - Мост сделан в соответствии со всеми техническими требованиями и нормами, которые применяются в транспортном мостостроении.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в будущем подрядчики снесут остатки старого моста и приступят к строительству нового, для которого вскоре составят смету и разработают проект, а временному переезду найдут другое применение - он будет использоваться в случае необходимости при ремонтных работах на других участках.

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