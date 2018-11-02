СЕГОДНЯ 01:37 2018-11-02T01:37:34+03:00

Погода в Хабаровске на 2 ноября 2018 года: днем до +12 градусов, без осадков Фото: Никанор ШУЛЬЦ

В пятницу жителей региона ждет отличная солнечная погода: никакого мокрого снега и дождя

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В атмосферу региона проник обширный азиатский антициклон. Он принес с собой тепло. И будет сохранять его до субботы включительно. На севере кружит наш недавний циклон. Там из-за него прохладно и могут быть несущественные осадки. Но в целом пятница обещает быть чудесной.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +11+13.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +10+12. Уровень Амура у краевого центра 42 см. В ближайшие два дня без существенных осадков. Температура воды 4,8 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +12+14.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +13+!5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +10+12. Уровень Амура у Города Юности 26 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью --5-7. Днем +8+10.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +7+9. Уровень Амура в устье реки 123 см.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем 0-2.