Безработных хабаровчан включат в региональный «Кадровый резерв»

СЕГОДНЯ 03:20 2018-11-02T03:20:01+03:00

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В Хабаровском крае начали формировать электронную базу данных «Кадровый резерв». Этот ресурс поможет объединить информацию о всех безработных в регионе. Так в крае собираются аккумулировать скрытые трудовые ресурсы.

- После проведенного анализа специалисты пришли к выводу, что среди хабаровчан есть много не трудоустроенных, но вполне работоспособных жителей, которые не ищут работу официально. Для многих из них кажется сложной процедура постановки на учет в качестве безработного, так как требуется собрать большой пакет документов. Кроме того, после первичного обращения нужно прийти через 10 дней, чтобы получить статус безработного, а потом постоянно сообщать в центр занятости о встречах с работодателями, - отметил Александр Грудев, начальник отдела организации проектной деятельности по поддержке занятости комитета.

В «Кадровый резерв» также смогут попасть и те, кто только собирается сменить рабоуту или вовсе начать осваивать другую сферу деятельности. Тем, кто желает стать участником проекта, нужно будет обратиться в один из филиалов центра занятости. Позже на официальном портале службы занятости sz27.ru запустят электронную форму для регистрации потенциальных кандидатов.