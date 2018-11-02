2018-11-02T04:23:53+03:00
Политика

Новобранцы-контрактники пройдут общевойсковую подготовку в Хабаровском крае

Еще часть будущих солдат отправится в Забайкалье
Ульяна КОСКИНА
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Новобранцы-контрактники пройдут общевойсковую подготовку в Хабаровском краеНовобранцы-контрактники пройдут общевойсковую подготовку в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Восточном военном округе идет набор желающих заступить на службу по контракту. Для этого в регионах работают 14 специализированных пунктов отбора граждан.

- После заключения контракта молодые люди проходят специальные курсы по общевойсковой подготовке. Новобранцев направляют в учебные части округа в Хабаровском крае, а также в в Забайкалье, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - Во время занятий кандидаты осваивают воинские специальности. С начала года этот курс успешно прошли более четырех тысяч человек.

В 2018 году через учебные части уже прошли свыше восьми тысяч новобранцев-контрактников. Из них около четырех тысяч прибыли в пункты отбора из запаса, еще столько же человек - это военнослужащие, прошедшие службу по призыву. Как отмечают специалисты, такого результата отчасти удалось добиться за счет информационных акций.

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