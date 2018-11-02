Хабаровские диабетики пройдут бесплатное обследование

СЕГОДНЯ 05:39 2018-11-02T05:39:12+03:00

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Хабаровчане отметят Всемирный день борьбы с диабетом. 14 ноября специалисты центра по работе с населением «Единство» подготовили для жителей, страдающих нехваткой инсулина, целую программу. На встречу также пригласили представителей городской поликлиники №11.

- С 15 до 16 часов по адресу улица Суворова, 62 можно будет попасть на лекцию врача, который расскажет о профилактике сахарного диабета, первых признаках инфарктов и инсультов. Специалисты также научат оказывать первую помощь пациентам, - сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения. - Кроме того, гостям предложат пройти бесплатное обследование. В частности, желающим измерят артериальное давление и сахар в крови, рассчитают индекс массы тела, а также проведут диагностику стоп.

Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечают 14 ноября, начиная с 1991 года. Эту дату утвердила Международная диабетическая федерация и Всемирная организация здравоохранения. С 2007 года акция проводится под эгидой ООН.