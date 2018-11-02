Генконсульство Японии в Хабаровске возглавил Масанори Фукусима

СЕГОДНЯ 04:57 2018-11-02T04:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Генконсульстве Японии в Хабаровске назначили нового главу. Манасори Фукусима приехал на новое место работы из Санкт-Петербурга и уже приступил к своим обязанностям. Так же, как и его предшественники дипломат обратился с приветственным словом к хабаровчанам. В нем говорится, что около 30 лет назад он работал в Генеральном консульстве в Находке. В то же время нынешний генконсул несколько раз побывал в Хабаровске.

- Опыт общения с жителями Дальнего Востока и Восточной Сибири позволил почувствовать тепло и доброту россиян. С Дальним Востоком России связаны воспоминания моей молодости, поэтому работа на этой земле доставляет мне большую радость, - отметил Манасори Фукусима.

В планах Генконсульства Японии в Хабаровске продолжать помогать в проведении культурных мероприятий и расширять взаимодействия в сфере экономики, туризма, молодежных и гуманитарных обменов.

- В Японии есть пословица: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». Эта значит, что в трудной обстановке лучше рассчитывать на близких соседей, чем на родственников, живущих далеко. Я в качестве генерального консула хочу приложить максимальные усилия для того, чтобы мы стали по-настоящему «душевными соседями», – говорится в обращении Манасори Фукусима.