На улице Герасимова в Хабаровске ограничили движение
Хабаровским автолюбителям придется потерпеть временные неудобства. С 1 ноября огранианичили движение на улице Герасимова. Причиной тому стали производственные работы на участке дороги в районе дома №27. В данный момент проезжая часть здесь полностью закрыта для проезда автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», установленное ограничение будет действовать вплоть до 12 ноября текущего года. Пока горожанам предлагают в качестве альтернативы ездить в объезд.
Жителям города приносят извинения за временные трудности на дороге и просят учитывать информацию при планировании будущих поездок.
Напомним, ранее «Водоканал» производил работы на улице Серышева. С 25 по 30 октября велось строительство водопроводного колодца. Движение пришлось перекрыть частично в районе пересечения Серышева — Герасимова.