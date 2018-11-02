СЕГОДНЯ 05:59 2018-11-02T05:59:24+03:00

На улице Герасимова в Хабаровске ограничили движение ФОТО: МУП «Водоканал» Хабаровска

Автолюбителей просят отнестись с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут

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Хабаровским автолюбителям придется потерпеть временные неудобства. С 1 ноября огранианичили движение на улице Герасимова. Причиной тому стали производственные работы на участке дороги в районе дома №27. В данный момент проезжая часть здесь полностью закрыта для проезда автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», установленное ограничение будет действовать вплоть до 12 ноября текущего года. Пока горожанам предлагают в качестве альтернативы ездить в объезд.

Жителям города приносят извинения за временные трудности на дороге и просят учитывать информацию при планировании будущих поездок.

Напомним, ранее «Водоканал» производил работы на улице Серышева. С 25 по 30 октября велось строительство водопроводного колодца. Движение пришлось перекрыть частично в районе пересечения Серышева — Герасимова.