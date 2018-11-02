В Хабаровском крае привели в порядок больше 200 подъездов

СЕГОДНЯ 06:23 2018-11-02T06:23:46+03:00

Также в 2018 году отремонтировали почти 600 крыш и почистили 300 подвалов

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В Хабаровском крае подвели первые итоги работы жилищных инспекторов. С начала года комиссии провели около двух с половиной тысяч проверок. За это время осмотрели почти полторы тысячи дворов и проверили качество капитального ремонта в 250 многоквартирниках. В целом по региону отремонтировали 234 подъезда, 28 фасадов, 570 кровель, 223 контейнерные площадки, очистили 308 подвалов и 69 чердаков.

- В этом году рассмотрели 13585 обращений, которые послужили основанием для более двух тысяч внеплановых проверок. По статистике, примерно 10 процентов вопросов от населения связаны с начислением за коммунальные услуги. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации сделали перерасчет жильцам 93 многоквартирников, - подчеркнул Александр Ворыпаев, председатель комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

Также специалисты отметили, что в 2018 году управляющие компании получили 16 лицензий, а 51 организация разрешительных документов лишилась. На данный момент в регионе действуют 243 лицензии.