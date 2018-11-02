2018-11-02T10:14:53+03:00
Общество

У хабаровской школы №47 появится спортивный комплекс

Торжественное открытие состоится 3 ноября
Ульяна КОСКИНА
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У хабаровской школы №47 появится спортивный комплексУ хабаровской школы №47 появится спортивный комплексФото: Администрация Хабаровска
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Еще одним спортивным стадионом станет больше в Хабаровске. Целый комплекс для занятия детей расположится на территории школы № 47. Деньги на строительные работы выделили из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Общий объем вложений составил более 28 миллионов рублей.

- Теперь к услугам школьников и жителей микрорайона – стадион с беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, прыжковая яма, а также зона для сдачи норм ГТО, - сообщили в пресс-службе городского управления образования. - Общая площадь территории - свыше пяти тысяч квадратных метров.

Торжественная церемония открытия состоится третьего ноября в полдень. Во время меропрятия ребята проыедут первые товарищеские матчи по футболу, волейболу и баскетболу, а также посетят мастер-классы по единоборствам и поучаствуют в «Весёлых стартах».

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